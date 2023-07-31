Завербованные в программу СБУ жители ДНР попали на видео

ФСБ показала видео с завербованными в программу СБУ жителями ДНР

ФСБ показала видео с завербованными в программу Службы безопасности Украины (СБУ) жителями ДНР. Запись опубликовал РИА Новости.

Речь идет о программе «Тебя ждут дома», которая принуждает граждан к конфиденциальному сотрудничеству с СБУ.

На кадрах женщина рассказывает, как она попала в программу: в 2014 году ей пришлось поехать в Покровск, чтобы переоформить на Украине пенсию. Ее сняли с автобуса и отвезли в подвал. Затем жительницу республики под угрозами заставили подписать заявление и принять позывной. Но вернувшись в Макеевку, женщина обратилась к силовикам. Свои истории рассказали на видео еще двое мужчин.

УФСБ России по ДНР напомнило что если гражданин добровольно сообщает о факте вербовки, то его освобождают от уголовной ответственности.