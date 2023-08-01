Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:18, 1 августа 2023Забота о себе

Психотерапевт объяснила причины боязни разговоров о сексе

Психотерапевт Ахмедова: говорить о сексе бывает сложно из-за страха осуждения

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Говорить с партнером о сексе бывает сложно из-за страха осуждения, стыда, предыдущего негативного опыта и некоторых других причин, считает врач-психотерапевт Ксения Ахмедова. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Тема секса в разговорах с партнером трудна для многих пар, поскольку в обществе она по-прежнему табуирована и отчасти стигматизирована, объяснила Ахмедова. Мысли о возможном осуждении или непонимании со стороны окружающих могут спровоцировать боязнь открыто говорить о своих желаниях и предпочтениях в постели. В результате зачастую оказывается проще избегать подобных разговоров даже с партнером, чем нарушать общепринятые нормы.

Материалы по теме:
«Это похоже на рай» Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
«Это похоже на рай»Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
1 декабря 2021
Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Раздутая красотаЗачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
17 декабря 2019
«Первые трусы я украл у жены друга» Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
«Первые трусы я украл у жены друга»Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
15 августа 2022

Также могут мешать открыто обсудить свои желания и потребности в сексе чувство стыда и негативный опыт после попыток сделать это в прошлом. Как отметила собеседница «Ленты.ру», у людей с подобным отношением ко всему, что связано с интимной близостью, часто есть проблемы с принятием собственной сексуальности либо непроработанные психологические травмы.

Еще одной причиной нежелания обсуждать секс с партнером психотерапевт назвала страх быть отверженным.

Раскрывая свои потаенные сексуальные желания, человек буквально обнажается перед партнером, и его опасения быть непонятым и непринятым из-за своих фантазий и запросов вполне естественны

Ксения Ахмедовапсихотерапевт

Ахмедова заявила, что некоторым парам мешают откровенно говорить о своих потребностях недостаточно развитые коммуникативные навыки. Если человек не умеет вести беседу даже на безопасные темы, ему еще сложнее выразить свои мысли, когда дело касается такой щекотливой темы, как секс.

Ранее хирург Каран Раджан назвал самую опасную для мужчин позу в сексе. Наиболее травмоопасной он посчитал позу обратной наездницы.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин раскрыл подробности новой атаки беспилотников на Москву

    Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать корабли России беспилотными катерамии

    Очевидец рассказал о попадании дрона в башню «Москва-Сити»

    В российской киноиндустрии усилился дефицит кадров

    Москвичи пожаловались на «крысиное царство» рядом с метро

    Пушков заявил о неожиданном сценарии президентских выборов в США

    Раскрыта причина высокой стоимости одной породы собак

    Раскрыты планы Киева на случай смерти Зеленского

    Украине рассказали правду о ее новом «чудо-оружии»

    Пьяный пассажир самолета трогал спящую девочку-подростка и избежал наказания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости