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09:25, 27 июля 2023Забота о себе

Врач назвал самую опасную для мужчин позу в сексе

Хирург Каран Раджан: в позе обратной наездницы увеличивается риск перелома пениса

Фото: Molnár Bálint / Unsplash

Хирург Каран Раджан назвал позицию обратной наездницы наиболее травмоопасной для мужчин. Об этом он рассказал на видео для TikTok, пишет Independent.

Врач объяснил, что во время секса в позе обратной наездницы, когда партнерша находится сверху спиной к партнеру, увеличивается риск получить травму полового члена. Он уточнил, что на практике такое случается достаточно редко и главным образом из-за несинхронизированных, беспорядочных движений. «Эрегированный пенис выскальзывает и может быть травмирован после сильного удара о лобковую кость», — предупредил Раджан.

Врач добавил, что «переломом» называют разрыв белочной оболочки — участка фиброзной ткани, которая образует каркас полового члена и позволяет ему увеличиваться при эрекции. Если травмировать белочную оболочку, продолжил Раджан, сначала слышен щелчок или треск, а сразу после этого возникает резкая боль. Хирург рекомендовал при таких травмах незамедлительно обращаться в больницу, поскольку травма опасна осложнениями.

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