Врач назвал самую опасную для мужчин позу в сексе

Хирург Каран Раджан: в позе обратной наездницы увеличивается риск перелома пениса

Хирург Каран Раджан назвал позицию обратной наездницы наиболее травмоопасной для мужчин. Об этом он рассказал на видео для TikTok, пишет Independent.

Врач объяснил, что во время секса в позе обратной наездницы, когда партнерша находится сверху спиной к партнеру, увеличивается риск получить травму полового члена. Он уточнил, что на практике такое случается достаточно редко и главным образом из-за несинхронизированных, беспорядочных движений. «Эрегированный пенис выскальзывает и может быть травмирован после сильного удара о лобковую кость», — предупредил Раджан.

Врач добавил, что «переломом» называют разрыв белочной оболочки — участка фиброзной ткани, которая образует каркас полового члена и позволяет ему увеличиваться при эрекции. Если травмировать белочную оболочку, продолжил Раджан, сначала слышен щелчок или треск, а сразу после этого возникает резкая боль. Хирург рекомендовал при таких травмах незамедлительно обращаться в больницу, поскольку травма опасна осложнениями.

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