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15:58, 1 августа 2023Культура

Мужчина послушал песню Лепса во Львове и был оштрафован

Мужчина послушал песню Лепса во Львове и был оштрафован за мелкое хулиганство

Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Мужчина послушал песню российского эстрадного певца Григория Лепса во Львове и был оштрафован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание Zaxid.net.

По его данным, молодой человек на большой громкости проигрывал песню артиста, находясь в машине в центре города. Ему поступило замечание от журналиста Романа Гурского, после чего между сторонами завязался конфликт.

Водитель Range Rover был признан виновным по статье 173 КоАП Украины («Мелкое хулиганство»), в связи с чем обязан выплатить штраф в размере 51 гривны (около 127 рублей).

Ранее Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый немецкий танк Leopard. Военнослужащий с позывным Веном подтвердил получение денег, показав пачку купюр на видео. «Я ответил за свои слова», — написал тогда Лепс.

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    Варвара Кошечкина
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