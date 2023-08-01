Мужчина послушал песню Лепса во Львове и был оштрафован

Мужчина послушал песню Лепса во Львове и был оштрафован за мелкое хулиганство

Мужчина послушал песню российского эстрадного певца Григория Лепса во Львове и был оштрафован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание Zaxid.net.

По его данным, молодой человек на большой громкости проигрывал песню артиста, находясь в машине в центре города. Ему поступило замечание от журналиста Романа Гурского, после чего между сторонами завязался конфликт.

Водитель Range Rover был признан виновным по статье 173 КоАП Украины («Мелкое хулиганство»), в связи с чем обязан выплатить штраф в размере 51 гривны (около 127 рублей).

Ранее Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый немецкий танк Leopard. Военнослужащий с позывным Веном подтвердил получение денег, показав пачку купюр на видео. «Я ответил за свои слова», — написал тогда Лепс.