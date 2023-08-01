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14:40, 9 августа 2023Моя страна

Россиянин спас раненого сыча

В Новосибирской области мужчина спас раненого сыча
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tim Felce / Wikimedia

Россиянин спас раненого сыча в Новосибирской области. Об этом сообщает «МК».

Как отмечается, мужчина заметил раненую птицу в районе Ярового, когда ехал на автомобиле — сыча окружили коршуны. Россиянин отбил пострадавшую птицу и забрал его с собой.

В течение двух дней мужчина ловил для спасенного сыча кузнечиков, а затем связался с Центром реабилитации диких животных. Как предположили специалисты, птица могла пострадать в результате ДТП.

По данным издания, в настоящее время сыч находится у волонтера. Предполагается, что птица останется у него зимовать, поскольку скорее всего не успеет полностью восстановиться до наступления холодов, чтобы вернуться в дикую природу.

В июле сообщалось, что в селе Шебалино Республики Алтай спасли корову, которая провалилась в глубокую яму и выбилась из сил. Обессилившее животное в яме случайно обнаружили местные жители и обратились в экстренные службы.

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    Варвара Кошечкина
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