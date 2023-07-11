На Алтае спасли упавшую в яму обессилевшую корову

На Алтае спасатели вытащили из ямы обессилевшую корову

В селе Шебалино Республики Алтай спасли корову, которая провалилась в глубокую яму и выбилась из сил. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на региональное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как отмечается, обессилившее животное в яме случайно обнаружили местные жители и обратились в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели спустились к корове, обвязали ее стропой, а затем подняли на поверхность при помощи эвакуатора.

«На протяжении всего времени корова почти не подавала признаков жизни, а лишь тяжело дышала и жалобно смотрела на своих спасителей. "Кормилица" совсем обессилила, ведь неизвестно, сколько дней она провела в плену», ― рассказали в ведомстве.

Ранее в июле в Пермском крае экскаваторщики спасли лосенка, застрявшего в болоте. Предположительно, он провел там около двух суток, после того как забрел в высокую траву и провалился в трясину.

