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11:52, 31 июля 2023Моя страна

На Алтае спасли упавшую в яму обессилевшую корову

На Алтае спасатели вытащили из ямы обессилевшую корову

Фото: Управление ГОЧС и ПБ по Республике Алтай

В селе Шебалино Республики Алтай спасли корову, которая провалилась в глубокую яму и выбилась из сил. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на региональное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как отмечается, обессилившее животное в яме случайно обнаружили местные жители и обратились в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели спустились к корове, обвязали ее стропой, а затем подняли на поверхность при помощи эвакуатора.

«На протяжении всего времени корова почти не подавала признаков жизни, а лишь тяжело дышала и жалобно смотрела на своих спасителей. "Кормилица" совсем обессилила, ведь неизвестно, сколько дней она провела в плену», ― рассказали в ведомстве.

Ранее в июле в Пермском крае экскаваторщики спасли лосенка, застрявшего в болоте. Предположительно, он провел там около двух суток, после того как забрел в высокую траву и провалился в трясину.

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    Варвара Кошечкина
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