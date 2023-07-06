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11:25, 6 июля 2023Моя страна

В Пермском крае экскаваторщики спасли застрявшего в болоте лосенка

В Пермском крае экскаваторщики спасли застрявшего в болоте молодого лося с помощью ковша

Кадр: «Чайковский Водоканал»

В Пермском крае экскаваторщики спасли лосенка, застрявшего в болоте. Об этом сообщает местный портал «Мой город — Пермь».

Сотрудники Чайковского муниципального предприятия нашли животное, когда возвращались на базу после выполнения земляных работ. Во время утреннего ремонта обваловки илового котлована они заметили молодого истощенного лося в болоте. Предполагается, что он провел там около двух суток, после того как забрел в высокую траву и провалился в трясину.

Машинист экскаватора попытался освободить зверя с помощью ковша. Лосенок не сопротивлялся, так как был изможден. Когда животное почувствовало облегчение, оно само попыталось вылезти из трясины. В итоге его удалось спасти. «Он был такой маленький, жалко. У нас не было других вариантов: лось был тяжелым, и ковш пришелся как раз кстати, чтобы его вытолкнуть», — рассказал экскаваторщик.

В июне в Сочи спасатели помогли собаке, которая сорвалась с десятиметрового обрыва во время прогулки. Специалисты спустились к животному при помощи альпинистского снаряжения, погрузили его в транспортировочный мешок и подняли наверх.

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    Карина Черных
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