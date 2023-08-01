Россияне рассказали о самых сложных профессиях

Россияне выбрали самыми сложными профессии врача, спасателя и космонавта

Большинство россиян выбрали самой сложной профессию врача. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» пишут «Известия».

Самой трудной назвали работу медиков 58 процентов опрошенных. На втором месте — пожарные и спасатели (53 процента),

чуть меньшее число россиян (49 процентов) считает самой сложной профессию космонавта. В пятерку самых тяжелых специальностей также вошли шахтеры (48 процентов) и пилоты (43 процента).

Среди других часто самых сложных профессий по мнению участников опроса — преподаватели (36 процентов), воспитатели (31 процент), IT-специалисты (30 процентов), ученые (27 процентов) и инженеры (24 процента).

Основными причинами выбора той или иной специальности в качестве сложной по словам россиян стали большая ответственность специалиста перед людьми (75 процентов респондентов), высокие требования к необходимой квалификации работника (56 процентов) и наличие рисков для жизни (54 процента). Также часто упоминались высокие физические (47 процентов опрошенных) и эмоциональные нагрузки (45 процентов) и тяжелые условия труда (46 процентов), при этом большое количество рутины в работе и юридические риски показались проблемой только для 13 и 12 процентов участников опроса соответственно.

В опросе портала приняли участие 3,4 тысячи россиян из всех регионов страны.

Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал о самых востребованных профессиях в 2023 году. «Как ни удивительно, IT-специальности сейчас обогнали другие профессии. Позиции рабочих специальностей стали более востребованными, они на первом месте. Это, например, позиция инженера-механика на заводе», — объяснил он. Кроме того, востребованы юристы, экономисты, маркетологи и HR-специалисты, отметил эксперт.