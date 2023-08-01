В Индии рассказали о громкой потере ВСУ

Индийское издание Hindustan Times рассказало о захвате Россией шведской БМП CV90

Индийское издание HindustanTimes выпустило видеосюжет, который посвящен захвату российскими военными украинской БМП CV90 шведского производства. Сюжет носит название «Путин смеется последним, когда Киев теряет первую шведскую машину CV90 в битве с Россией».

«После немецких танков и американских бронемашин российские войска захватили свою первую боевую машину пехоты шведского производства», — говорится в аннотации.

Журналисты разместили видео, на котором запечатлена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) с участием CV90. Ее отслеживают российские военные. Также показан момент с поражением бронемашины из противотанкового гранатомета.

«В социальных сетях появились фотографии российских военнослужащих, позирующих перед шведской CV90», — также говорится в сюжете.

В июле издание Daily Express написало, что ВСУ боятся, что не смогут преодолеть «непроходимый барьер» оборонительной линии российской армии во время контрнаступления. Кроме того, один из украинских военных выразил обеспокоенность ситуацией. По его мнению, без дополнительной помощи со стороны западных союзников украинскую армию ожидает поражение. Он также назвал серьезным препятствием минные поля.