Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:50, 1 августа 2023Мир

В Индии рассказали о громкой потере ВСУ

Индийское издание Hindustan Times рассказало о захвате Россией шведской БМП CV90
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Индийское издание HindustanTimes выпустило видеосюжет, который посвящен захвату российскими военными украинской БМП CV90 шведского производства. Сюжет носит название «Путин смеется последним, когда Киев теряет первую шведскую машину CV90 в битве с Россией».

«После немецких танков и американских бронемашин российские войска захватили свою первую боевую машину пехоты шведского производства», — говорится в аннотации.

Журналисты разместили видео, на котором запечатлена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) с участием CV90. Ее отслеживают российские военные. Также показан момент с поражением бронемашины из противотанкового гранатомета.

«В социальных сетях появились фотографии российских военнослужащих, позирующих перед шведской CV90», — также говорится в сюжете.

В июле издание Daily Express написало, что ВСУ боятся, что не смогут преодолеть «непроходимый барьер» оборонительной линии российской армии во время контрнаступления. Кроме того, один из украинских военных выразил обеспокоенность ситуацией. По его мнению, без дополнительной помощи со стороны западных союзников украинскую армию ожидает поражение. Он также назвал серьезным препятствием минные поля.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник атаковал одну из башен «Москва-Сити»

    Московский аэропорт Внуково временно закрыли

    Стало известно об отсутствии пострадавших при атаке украинского БПЛА в Москве

    Российская ПВО сбила беспилотник в Подмосковье

    Популярная модель снялась в купальнике в лесу

    В Индии рассказали о громкой потере ВСУ

    Охранников российских школ предложили готовить к отражению вооруженных нападений

    На Украине заявили о росте числа уклонистов от мобилизации

    Жители двух подмосковных городов сообщили о беспилотниках и работе системы ПВО

    На Украине избили и унизили наемников из Колумбии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости