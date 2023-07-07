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15:03, 7 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о запугивающем ВСУ «барьере» России

Daily Express: ВСУ боятся не преодолеть «непроходимый барьер» российских сил
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся, что не смогут преодолеть «непроходимый барьер» оборонительной линии Российской армии во время контрнаступления. Об этом пишет издание Daily Express.

«Украинские солдаты и наблюдатели начали открыто сомневаться в возможности военного прорыва, учитывая растущие потери в результате контрнаступления Украины», — сказано в материале.

Один из бойцов ВСУ выразил обеспокоенность ситуацией. По его мнению, без дополнительной помощи со стороны западных союзников украинскую армию ожидает поражение. Он также назвал серьезным препятствием минные поля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил медлительность контрнаступления ВСУ заботой о снижении потерь среди солдат. Также стало известно, что одной из проблем для украинских войск являются обширные российские минные поля. «Минные поля не останавливают наступление, они замедляют его», — отметил один из военных чиновников США.

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    Кристина Есикова
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