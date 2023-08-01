Названы способы спасти огород от жары

Эксперт Толмачева: для защиты огорода от жары накрывайте овощи сеткой

Для того чтобы спасти огород от жары, следует поливать посадки в достаточном количестве только вечером во избежание отдачи влаги в виде испарения. Этот и другие способы защиты культур от высоких температур дачникам назвала агроном Валентина Толмачева, ее слова передает издание «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, значительная часть культур не любит агрессивные солнечные лучи и нуждается в спасении от них. Для этого она порекомендовала накрывать такие растения, как огурец, томат и баклажан притеняющей сеткой поверх теплицы. «Чтобы сбросить температуру, нужно охлаждать теплицу, поливая ее холодной водой», — добавила Толмачева.

Кроме того, для защиты растений от жары агроном предложила приготовить раствор, состоящий из двух граммов янтарной кислоты, одной ампулы глюкозы и одной ампулы витамина В1. Все указанные ингредиенты необходимо растворить в пяти литрах воды, после чего полученным средством понадобится обработать каждый лист. Наконец, специалист предупредила, что зелени особенно нравится теневая сторона, так что при посадке желательно выбрать то место, которое защищено от прямых солнечных лучей.

В июле стало известно, что дачникам посоветовали избавиться от калины и бузины на участке, так как они могут привлечь тлю.