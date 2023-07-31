Среда обитания
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21:31, 31 июля 2023Среда обитания

Дачникам назвали притягивающие тлю растения

Дачникам посоветовали избавиться от притягивающих тлю калины и красной смородины

Фото: Unsplash

Дачникам посоветовали избавиться от калины и бузины на участке, так как они могут стать поводом для появления тли. Об этих и других «притягивающих» вредителей растениях стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты отметили, что избавиться от тли нелегко, поэтому стоит действовать на опережение. Для этого они порекомендовали владельцам дачных участков избавиться либо отсадить в укромное место, подальше от других плодовых культур бузину и калину — они служат излюбленным местом обитания тли. Кроме того, тля не только питается листьями калины, но и зимует в ее побегах. Специалисты добавили, что за бузиной следует внимательно следить еще и потому, что она имеет свойство разрастаться по всему участку.

Еще один пример растения, на котором часто появляется тля — красная смородина. Эксперты посоветовали при обнаружении у кустарника скручивающихся листьев и мелких ягод незамедлительно приступать к его осмотру и лечению. В группе риска растений, на которых может завестись тля, также находится крыжовник. Его листья и ветки следует регулярно осматривать, чтобы не упустить момент и начать обработку. Наконец, из деревьев от тли чаще других страдает яблоня.

В июле дачникам предложили бороться с тлей с помощью водки.

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    Полина Кислицына
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