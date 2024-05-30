Смолов выбрал между Роналду и Месси

Смолов рассказал, что Месси больше влияет на результат команды, чем Роналду

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов в своем подкасте Smol Talk на YouTube рассказал о том, кто ему больше импонирует, — форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду или нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси.

Смолов сделал выбор в пользу Месси. «Мне кажется, что Месси влияет на игру команды больше, чем Криштиану, именно на результат игры команды», — объяснил он. Форвард добавил, что при этом Роналду является выдающимся атлетом и профессионалом, который много забивает.

Месси в 2022 году впервые в карьере стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира. Форвард является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», он четырежды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной», а также завоевывал трофеи в Испании, Франции и США.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, а также серебряным и бронзовым призером континентального первенства.