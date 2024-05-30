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15:17, 30 мая 2024Силовые структуры

Ушедшая в отставку с поста российского губернатора пойдет под суд

Mash: экс-губернатор ХМАО Комарова предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ
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Наталья Комарова

Наталья Комарова. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ушедшая в отставку с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова предстанет перед судом по административному делу о дискредитации Вооруженных Сил России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Судебные слушания по делу, возбужденному в отношении экс-губернатора в апреле, пройдут в Нижневартовске 13 июня. Комаровой грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Заявление в полицию на нее написал общественник из Тюмени Юрий Рябцев после высказываний Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска осенью 2023 года. Во время мероприятия супруга военнослужащего, находящегося в зоне проведения специальной военной операции, спросила у губернатора, почему военным не выдали достаточного обмундирования. Комарова в ответ сказала, что регион не «готовился к этой войне», так как «она нам не нужна».

«[Высказывание Комаровой] направлено на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. А также содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных сил», — написал Рябцев в заявлении. Кроме того, он заявил, что его возмущает тот факт, что за подобные заявления могут наказать обычного россиянина, а представителя власти — нет.

30 мая Комарова объявила о своей отставке. Она руководила ХМАО с 2010 года. Свой уход Комарова объяснила переходом на новое место работы, однако подробности не раскрыла.

Временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО назначен Руслан Кухарук. Он является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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      Любовь Ширижик
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