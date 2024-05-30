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13:51, 30 мая 2024Россия

Путин назначил врио главы региона России вместо последней женщины-губернатора

Путин назначил мэра Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО
СюжетОтставка губернатора:
Руслан Кухарук

Руслан Кухарук . Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении мэра Тюмени Руслана Кухарука временно-исполняющим обязанности (врио) главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вместо Натальи Комаровой. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, Путин также принял отставку единственной в России женщины-губернатора по собственному желанию. Документ вступил в силу с момента подписания.

Руслан Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

Наталья Комарова, возглавлявшая ХМАО с 2010 года, объявила об уходе с должности 30 мая. По ее словам, решение принято в связи с переходом на новое место работы, однако подробности чиновница не раскрыла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку Комаровой, подчеркнул, что в Кремле высоко ценят ее работу. В ответ на вопрос о будущем экс-губернатора, он заявил, что такие планы не анонсируются.

ЖЗЛ
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