В Кремле оценили работу объявившей об отставке единственной женщины-губернатора

В Кремле дали высокую оценку объявившей об отставке главе ХМАО Комаровой

В Кремле высоко ценят деятельность объявившей об отставке главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Ura.ru.

Единственная в России женщина-губернатор объявила об отставке 30 мая.

В годы руководства Комаровой регион активно развивался, отметил Песков. На дополнительный вопрос о будущем Комаровой представитель Кремля ответил, что такие планы не анонсируются.

Ранее президент России Владимир Путин предложил возглавить ХМАО мэру Тюмени Руслану Кухаруку – выпускнику пятого потока «школы губернаторов». Во время личной встречи с кандидатом глава государства указал на глубокую вовлеченность Кухарука в события в регионе. Для Вас там все родное», — сказал президент.