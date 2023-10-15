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19:09, 15 октября 2023Силовые структуры

На российского губернатора подали заявление в полицию за дискредитацию ВС России

86.ru: тюменский общественник написал заявление на губернатора ХМАО Комарову
Наталья Комарова

Наталья Комарова. Фото: Михаил Киреев / Фотохост-агентство РИА Новости

Общественник из Тюмени Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталью Комарову, обвинив ее в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает портал 86.ru.

Причиной для заявления послужили высказывания Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска. Во время мероприятия супруга военнослужащего, находящегося в зоне проведения специальной военной операции, спросила у губернатора, почему военным не выдали достаточного обмундирования.

«[Высказывание Комаровой] направлено на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. А также содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных сил», — написал Рябцев в заявлении. Кроме того, он заявил, что его возмущает тот факт, что за подобные заявления могут наказать обычного россиянина, а представителя власти — нет.

15 октября Комарова провела встречу с жителями Нижневартовска, где заявила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование по причине того, что регион не готовился к проведению специальной военной операции. Помимо этого, она сказала, что регион не «готовился к этой войне», так как «она нам не нужна».

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