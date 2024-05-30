Данные о протоколе за дискредитацию армии России экс-губернатором опровергли

Администрация ХМАО опровергла данные о дискредитации ВС РФ Комаровой

Ушедшая в отставку с поста российского губернатора пойдет под суд

Начало событий в новости Ушедшая в отставку с поста российского губернатора пойдет под суд

В администрации Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о составлении административного протокола за дискредитацию Российской армии в отношении бывшей главы региона Натальи Комаровой. Об этом заявили ТАСС в департаменте внутренней политики ХМАО.

Там отметили, что распространяемые сведения о привлечении экс-губернатора к административной ответственности не соответствует действительности.

Ранее 30 мая сообщалось, что ушедшая в отставку Комарова предстанет перед судом по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Судебные слушания по делу, возбужденному в отношении экс-губернатора в апреле, пройдут в Нижневартовске 13 июня. Ей грозит штраф до 200 тысяч рублей.

30 мая Комарова объявила о своей отставке. Она руководила ХМАО с 2010 года. Свой уход Комарова объяснила переходом на новое место работы, однако подробности не раскрыла.

Временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО назначен Руслан Кухарук. Он является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).