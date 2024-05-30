Названы главные жалобы россиян на китайские автомобили

Njcar назвал самые массовые жалобы россиян на качество китайских автомобилей

Качество китайских автомобилей вызывает большие вопросы у россиян, которые привыкли к немецкой, корейской и японской продукции. Об этом со ссылкой на отзывы покупателей пишет портал Njcar.

Среди главных жалоб издание называет плохую эргономику, в том числе небольшое расстояние до руля в некоторых моделях, так что людям, чей рост больше 180 сантиметров, может быть неудобно. Управление также устроено непродуманно. Например, для того, чтобы добраться до настроек климата, приходится отвлекаться от дороги.

Владельцы массово жалуются и на низкое качество электроники. Она ведет себя неадекватно, пищит из-за датчиков ремней и парктроников. Количество опций, которыми нафаршированы китайские автомобили, только усугубляет ситуацию.

Одной из самых неприятных проблем остается ремонт. В России не так много механиков, специализирующихся на новых моделях, а детали зачастую приходится ждать месяцами. Цены на комплектующие нередко превосходят даже стоимость аналогичных позиций для продукции европейского и японского автопрома.

Ранее в этом месяце президент Владимир Путин по итогам визита в Китай заявил, что Россия заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и хотела бы расширять сотрудничество.