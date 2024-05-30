Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 30 мая 2024Экономика

Названы главные жалобы россиян на китайские автомобили

Njcar назвал самые массовые жалобы россиян на качество китайских автомобилей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Качество китайских автомобилей вызывает большие вопросы у россиян, которые привыкли к немецкой, корейской и японской продукции. Об этом со ссылкой на отзывы покупателей пишет портал Njcar.

Среди главных жалоб издание называет плохую эргономику, в том числе небольшое расстояние до руля в некоторых моделях, так что людям, чей рост больше 180 сантиметров, может быть неудобно. Управление также устроено непродуманно. Например, для того, чтобы добраться до настроек климата, приходится отвлекаться от дороги.

Владельцы массово жалуются и на низкое качество электроники. Она ведет себя неадекватно, пищит из-за датчиков ремней и парктроников. Количество опций, которыми нафаршированы китайские автомобили, только усугубляет ситуацию.

Одной из самых неприятных проблем остается ремонт. В России не так много механиков, специализирующихся на новых моделях, а детали зачастую приходится ждать месяцами. Цены на комплектующие нередко превосходят даже стоимость аналогичных позиций для продукции европейского и японского автопрома.

Ранее в этом месяце президент Владимир Путин по итогам визита в Китай заявил, что Россия заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и хотела бы расширять сотрудничество.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

      Захарова заявила об ответе на случай разрешения ВСУ наносить удары по России

      Нашествие клопов в отеле Турции описали словами «на женщине живого места нет»

      Офисный стиль стал трендом у знаменитостей

      Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с отцом и братом

      Ушедшая в отставку с поста российского губернатора пойдет под суд

      Названо условие получения китайскими автомобилями превосходства над Tesla

      Названы главные жалобы россиян на китайские автомобили

      Смолов выбрал между Роналду и Месси

      Получивший серьезную травму Варламов пожаловался на стоимость лечения в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше