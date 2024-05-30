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15:17, 30 мая 2024Культура

Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с отцом и братом

Shot: Заворотнюк похоронят рядом с отцом и братом на Анкудиновском кладбище

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк похоронят на Анкудиновском кладбище рядом с отцом и братом. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника из окружения артистки, на данный момент дети Заворотнюк — 28-летняя Анна и 23-летний Майкл — находятся в доме, расположенном в поселке Крекшино, где жила звезда. Отмечается, что организацией похорон занимается сын актрисы. Сообщается также, что отпевание пройдет в храме Воздвижения Честного Креста Господня в том же поселке.

Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище, расположенном в Новой Москве.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. В 2019 году у нее диагностировали рак мозга, представители звезды ее состояние не комментировали.

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      Варвара Кошечкина
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