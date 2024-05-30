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11:23, 30 мая 2024Культура

Названо возможное место захоронения Анастасии Заворотнюк

Актрису Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище, расположенном в Новой Москве. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

По данным канала, там похоронены отец и родственники артистки. Отмечается, что кладбище расположено недалеко от поселка Крекшино, где жила Заворотнюк.

Ранее сообщалось, что прощание с Анастасией Заворотнюк может пройти в московском театре имени Олега Табакова, где она работала до болезни.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. В 2019 году у нее диагностировали рак мозга, представители звезды ее состояние не комментировали.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».

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      Варвара Кошечкина
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