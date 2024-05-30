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10:03, 30 мая 2024Культура

Названо возможное место прощания с Заворотнюк

Прощание с актрисой Заворотнюк может пройти в театре имени Олега Табакова

Фото: Persona Stars Performance / Legion-Media

Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк может пройти в московском театре имени Олега Табакова, где актриса играла до болезни. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что в театре артистка начала работать с 1993 года, среди ее ролей были Наденька из «Обыкновенной истории» и Варя из «Страстей по Бумбарашу».

Ранее была названа причина смерти Анастасии Заворотнюк.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. В 2019 году ей диагностировали рак мозга, представители звезды не комментировали ее состояние.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».

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      Варвара Кошечкина
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