Названо возможное место прощания с Заворотнюк

Прощание с актрисой Заворотнюк может пройти в театре имени Олега Табакова

Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк может пройти в московском театре имени Олега Табакова, где актриса играла до болезни. Об этом пишет издание Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что в театре артистка начала работать с 1993 года, среди ее ролей были Наденька из «Обыкновенной истории» и Варя из «Страстей по Бумбарашу».

Ранее была названа причина смерти Анастасии Заворотнюк.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. В 2019 году ей диагностировали рак мозга, представители звезды не комментировали ее состояние.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».