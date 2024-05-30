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15:00, 30 мая 2024Интернет и СМИ

Получивший серьезную травму Варламов пожаловался на стоимость лечения в Европе

Блогер Илья Варламов рассказал, что заплатил 500 евро за осмотр врачом в Европе

Фото: @varlamov

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов), получивший серьезную травму из-за падения с велосипеда, пожаловался на стоимость лечения в Европе. В своем Telegram-канале он рассказал, что заплатил 500 евро (48 тысяч рублей) за осмотр доктором.

Блогер отметил, что полгода назад, катаясь на горных лыжах, порвал связки, соединяющие руку с ключицей. Варламову сделали операцию в Германии, что обошлось ему примерно в 20 тысяч евро (1,9 миллиона рублей по текущему курсу).

Спустя три месяца восстановления он снова начал бегать, а затем и кататься на велосипеде. Во время одной из велосипедных прогулок в Европе Варламов упал и травмировался. «Девушка на ресепшен [в больнице] сразу спросила, есть ли у меня страховка. Мне был знаком этот взгляд! Помню, в Мюнхене на меня смотрели как на полного дебила, который калечится постоянно и не сделал страховку», — рассказал он.

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По словам блогера, у него не было страховки и в этот раз, в связи с чем его попросили заплатить 1000 евро (около 96 тысяч рублей) — 500 евро за осмотр и 500 за первую ночь в больнице. «"Пожалуйста оплатите", — сразу сказала девушка. И знаете что? Это был первый момент, когда я забыл про боль во всем теле», — заявил Варламов.

Выяснилось, что блогер сломал шейку бедра, а также кости руки в районе плеча, которое травмировал ранее. Сейчас он восстанавливается и соблюдает постельный режим.

Ранее стало известно, что в суд поступил протокол в отношении Варламова о дискредитации Российской армии. Блогеру грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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      Олег Давыдов
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