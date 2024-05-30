На Варламова составили протокол о дискредитации Российской армии

Суд зарегистрировал протокол о дискредитации ВС России в отношении Варламова

В отношении известного блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) составили протокол по статье о дискредитации Российской армии. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Речь идет о части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России). За дискредитацию ВС России блогеру грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Мосгорсуд признал законным назначенный Варламову штраф в размере 30 тысяч рублей. Такую сумму блогера обязали выплатить за публикации в мессенджере Telegram, не содержащие маркировки иностранного агента.

Минюст включил Варламова в перечень иноагентов в марте 2023 года. В министерстве заявили, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и получал поддержку от иностранных источников.