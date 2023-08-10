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11:42, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Варламова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Суд Москвы оштрафовал блогера Варламова за отсутствие маркировки иноагента

Кадр: varlamov / YouTube

Мещанский суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (внесен Минюстом России в список иноагентов) на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки постов, обязательной для иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить Варламову наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в суде

На блогера составили протокол из-за публикаций в Telegram, не содержащих соответствующего обозначения иностранного агента — специальной плашки с предупреждающим текстом.

О том, что Варламов внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, стало известно 23 марта. В ведомстве сообщили, что блогер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике и получал поддержку от иностранных источников».

Сам же блогер заявил, что получил много поздравлений в связи с произошедшим. При этом он отметил, что статус накладывает на его действия множество ограничений.

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    Мария Большакова
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