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14:06, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Суд признал законным штраф в отношении Варламова

Мосгорсуд признал законным штраф в отношении Варламова в размере 30 тысяч рублей
Илья Варламов

Илья Варламов. Кадр: varlamov / YouTube

Мосгорсуд признал законным штраф в отношении популярного российского блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы от 10 августа 2023 года о назначении Варламову Илье Александровичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в заявлении суда.

Блогер обвинялся в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). На Варламова составили протокол из-за публикаций в мессенджере Telegram, не содержащих соответствующего обозначения иностранного агента — специальной плашки с предупреждающим текстом.

Минюст внес блогера в реестр иноагентов в марте 2023 года. В сообщении ведомства утверждалось, что Варламов распространял недостоверную информацию о российской власти и получал финансирование от иностранных источников.

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      Олег Давыдов
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