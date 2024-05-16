Суд признал законным штраф в отношении Варламова

Мосгорсуд признал законным штраф в отношении Варламова в размере 30 тысяч рублей

Мосгорсуд признал законным штраф в отношении популярного российского блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы от 10 августа 2023 года о назначении Варламову Илье Александровичу административного наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в заявлении суда.

Блогер обвинялся в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). На Варламова составили протокол из-за публикаций в мессенджере Telegram, не содержащих соответствующего обозначения иностранного агента — специальной плашки с предупреждающим текстом.

Минюст внес блогера в реестр иноагентов в марте 2023 года. В сообщении ведомства утверждалось, что Варламов распространял недостоверную информацию о российской власти и получал финансирование от иностранных источников.

