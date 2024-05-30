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15:07, 30 мая 2024Россия

Путин назвал две самые важные в жизни вещи

Президент Владимир Путин заявил, что в жизни нет ничего важнее любви и детей

Фото: Сергей Бобылёв / РИА «Новости»

В жизни человека нет ничего важнее двух вещей — любви и детей. Об этом на встрече с многодетными семьями заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Так российский лидер отреагировал на слова одной из участниц мероприятия, многодетной матери Натальи Якуниной, которая посетовала на редкие встречи с супругом.

«Вы подарили ему такую семью, такую радость большую, столько детей. Я думаю, это и есть проявление вашей взаимной любви», — обратился к россиянке президент.

Ранее в апреле Владимир Путин поздравил семью живущих на Ямале оленеводов Енкси Пяка и его жену Зою с золотой свадьбой. Он пожелал жителям Крайнего Севера успехов и выразил надежду на личную встречу с ними.

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      Марк Леонов
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