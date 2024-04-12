Путин с «друзьями из Кремля» поздравил оленеводов с Ямала с золотой свадьбой

Путин поздравил супругов-оленеводов с Ямала с золотой свадьбой

Президент России Владимир Путин поздравил семью живущих на Ямале оленеводов Енкси Пяка и его жену Зою с золотой свадьбой. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

В зале, из которого вышел на связь глава государства, присутствовали также президент Белоруссии Александр Лукашенко и космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская.

«Все свои, из Кремля. Ваши друзья из Кремля... Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем — с золотой свадьбой!» — сказал президент. Он пожелал жителям Крайнего Севера успехов и выразил надежду на встречу с ними.

В январе Пяк пригласил Путина в тундру. Оленевод рассказал, что там каждый ребенок знает, как выглядит президент. «Мы вас покатаем на трех белых оленях», — пообещал он.