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20:46, 6 июля 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с тлей с помощью водки

«БелНовости»: бороться с тлей на дачном участке можно с помощью водки

Фото: Dustin Humes / Unsplash

Владельцам дачных участков предложили бороться с тлей с помощью водки. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты отметили, что тля может размножаться быстрыми темпами и повреждать даже серьезные посадки, в том числе молодые фруктовые деревья. Для избавления от вредителей они посоветовали приготовить раствор с содержанием водки. Для этого необходимо растворить в десятилитровом ведре, наполненном водой, две столовые ложки перекиси водорода и две столовые ложки водки. После этого получившимся средством можно обрабатывать посадки.

Ранее специалисты рекомендовали избавляться от тли на дачном участке с помощью высаженных на грядках мяты, чеснока, лука и ромашка. По их словам, данные растения являются токсичными для этих насекомых и поэтому отпугивают их.

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    Полина Кислицына
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