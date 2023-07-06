Дачникам назвали неочевидные способы борьбы с тлей на участке

«АиФ»: избавиться от тли на дачном участке помогут мята, чеснок, лук и ромашка

Избавиться от тли на даче помогут высаженные на грядках мята, чеснок, лук и ромашка — они являются токсичными для этих насекомых и отпугивают их. Неочевидные способы борьбы с вредителями на загородном участке назвали эксперты, пишут «Аргументы и Факты» («АиФ»).

Другим действенным методом специалисты назвали привлечение на участок маленьких птиц, лягушек или полезных насекомых — животные будут охотиться на тлю и других вредителей. Сделать растения более устойчивыми к паразитам помогут удобрение и регулярный полив.

Если тля поселилась на участке, ее можно удалить механически — например, с помощью струи воды. Также можно использовать липкие ленты, бумажные ловушки или химические репелленты.

Ранее дачникам предложили бороться с тлей с помощью помидоров. Чтобы приготовить средство от вредителей, нужно взять 400 граммов сушеной ботвы томатов либо 650 граммов свежей и залить половиной ведра воды. Полученному средству нужно дать настояться 72 часа, а затем профильтровать его и добавить две ложки хозяйственного мыла.