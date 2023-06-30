Среда обитания
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20:28, 30 июня 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с тлей с помощью помидоров

Эксперт Коврижных: бороться с тлей на участке можно с помощью помидоров

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Бороться с тлей на дачном участке можно с помощью помидоров. Такой способ предложила агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передает издание «БелНовости».

По словам эксперта, у дачников может скапливаться большое количество ботвы помидоров, однако ее не стоит выбрасывать или отправлять в компост — вместо этого можно приготовить эффективное и безопасное средство против тли на участке. Для этого необходимо взять 400 граммов сушеной ботвы томатов либо 650 граммов свежей и залить половиной ведра воды. Полученному средству нужно дать настояться 72 часа, а затем профильтровать его и добавить две ложки хозяйственного мыла. После этого, заверила Коврижных, его можно применять в концентрированном виде на любом этапе развития культуры. Эксперт также отметила, что в случае, если необходимого количества ботвы помидоров под рукой нет, ее можно заменить на картофельную ботву.

Владельцам дачных участков предложили бороться с тлей и муравьями с помощью раствора с добавлением зубной пасты. Для его приготовления необходимо смешать в миске до однородной массы две столовые ложки зубной пасты, одну столовую ложку пищевой соды и одну столовую ложку яблочного уксуса.

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    Полина Кислицына
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