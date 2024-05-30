Актриса Анастасия Заворотнюк пять лет боролась за свою жизнь. Почему она не смогла победить болезнь?

Российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в 53 года из-за глиобластомы, злокачественной опухоли мозга. Это одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей головного мозга, она практически неизлечима. «Лента.ру» рассказывает об этом опасном заболевании, его причинах, а также о возможных способах борьбы с ним.

Анастасия Заворотнюк пять лет боролась с болезнью

Заворотнюк перестала сниматься в 2019 году. Также сообщалось, что еще за десять лет до диагноза она падала в обморок во время съемок, однако особого значения этому не придавалось: «мы полагали, что от недоедания», говорила знакомая актрисы.

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Осенью 2019 года стало известно, что она находится в клинике в состоянии глубокой комы и у нее диагностирован рак мозга четвертой стадии. От этого же заболевания не стало Жанны Фриске, Михаила Задорнова и Дмитрия Хворостовского.

Долгое время о состоянии Анастасии было ничего неизвестно. Суммарно артистка боролась с болезнью около пяти лет, старшая дочь Анна писала о ее состоянии в блоге:

Мама потихонечку, но сами понимаете — болезнь такая очень страшная, опасная. Но мама у меня боец, она со всем справится, она настоящая умничка! Анна Заворотнюк дочь Анастасии Заворотнюк

В сентябре 2022 году актрису госпитализировали в частную окологическую клинику, а выписали только через шесть месяцев. В конце 2023 года она снова прошла курс лечения, однако изменений в здоровье не наблюдалось. «Нельзя сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — заявила тогда дочь звезды.

За две последние недели состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось.

Глиобластома является крайне агрессивным заболеванием

Глиобластома — одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей головного мозга. Заболевание является одним из тех, что называют раком мозга, поскольку оно характеризуется аномальным ростом патологических клеток с последующим распространением этих клеток в другие ткани и органы.

Опухоль начинает развиваться в белом веществе, состоящего из пучков длинных отростков нейронов — аксонов. Клетки, которые являются предшественниками глиобластомы, относятся к нейроглии — они не участвуют в передаче сигналов как нейроны, а выполняют структурную и поддерживающую роль.

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Механизм развития опухоли мозга не изучен

Причины заболевания до конца не изучены, поэтому не существует гарантированных методов профилактики, хотя медицинской науке известны некоторые факторы риска, в том числе генетические мутации и внешние факторы. Некоторые генетические заболевания связаны с высоким риском глиобластомы, например, нейрофиброматоз. Радиационное воздействие на голову, например, при лечении других видов рака или при компьютерной томографии, может повысить вероятность заболевания.

Еще одним фактором является наследственность, особенно если в семье были случаи первичных опухолей головного мозга. Кроме того, есть данные о связи этого заболевания с некоторыми вирусами, в том числе вирусом герпеса.

Головные боли являются самым частым симптомом

Симптомы могут быть разнообразными и зависят от расположения опухоли в мозге. Одним из самых распространенных симптомов являются головные боли, которые часто усиливаются утром или ночью. Пациенты также могут испытывать тошноту и рвоту, вызванные повышением внутричерепного давления.

Глиобластому также могут сопровождать нарушения когнитивных функций, такие как проблемы с памятью и концентрацией. Кроме того, возможны изменения в личности и поведении, появление слабости или онемения в конечностях, нарушения зрения, речи и координации движений, что отчасти напоминает симптомы инсульта.

15 месяцев средняя продолжительность жизни после постановки диагноза глиобластома и последующем лечении

С глиобластомой борются комбинацией нескольких методов лечения

Хирургическое удаление опухоли является первым этапом лечения, цель которого — удалить как можно больше опухолевой ткани (примерно 99 процентов клеток), не повреждая при этом здоровые участки мозга. Однако из-за инвазивного характера глиобластомы и присутствия вторичных очагов в других областях мозга полностью удалить опухоль невозможно. После операции пациенты проходят курс лучевой терапии, направленной на уничтожение оставшихся раковых клеток.

Химиотерапия, в частности, препарат темозоломид, часто используется в сочетании с лучевой терапией для повышения эффективности лечения. В последнее время появились новые методы лечения, такие как таргетная терапия и иммунотерапия, которые направлены на специфические молекулярные мишени в опухолевых клетках.

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На данном этапе развития медицины глиобластома почти неизлечима

Глиобластома — самая распространенная злокачественная опухоль мозга у взрослых и составляет около 15 процентов всех опухолей головного мозга. Ежегодно в мире диагностируется около 3-4 случаев глиобластомы на 100 тысяч человек. Прогноз для пациентов с глиобластомой остается неблагоприятным.

Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет около 15 месяцев в случае интенсивного лечения. Пятилетняя выживаемость составляет менее 10 процентов. Такие низкие показатели выживаемости связаны с быстрым ростом опухоли, ее инвазивностью и высокой сопротивляемостью к терапии. Даже успешное лечение почти всегда заканчивается рецидивом, однако известно о крайне редких случаях полного излечения.