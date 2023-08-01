Готовую версию S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут в августе

Insider Gaming: играбельную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 представят на gamescom 2023

Студия GSC Game World покажет играбельную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 в конце августа. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

По словам автора сайта и авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, украинская студия готова представить S.T.A.L.K.E.R. 2 на gamescom 2023. Выставка пройдет с 23 по 27 августа. Специалист уточнил, что посетители мероприятия увидят практически готовый тайтл и смогут поиграть в него.

Хендерсон не стал рассуждать относительно сроков выхода игры, но заметил, что наличие играбельной версии S.T.A.L.K.E.R. 2 — хороший знак. «Это хорошо после того, как студия столкнулась с многочисленными препятствиями в разработке тайтла», — заметил инсайдер.

Также на выставке GSC Game World совместно с Xbox должна раскрыть новые детали S.T.A.L.K.E.R. 2. Кроме того, посетители gamescom 2023 смогут поиграть в гоночный симулятор Forza Motosport и Action-RPG Towerborne.

В июне авторы сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"» заявили, что в GSC Game World тайно обозначила новые сроки релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. По информации инсайдеров, игра должна выйти в феврале 2024 года.