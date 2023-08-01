В Бразилии умер возможный старейший житель Земли

G1: в Бразилии в возрасте 127 лет умер возможный старейший житель Земли

Старейший житель Бразилии Сеу Жозе Паулино Гомес умер в штате Минас-Жерайс — предположительно, родился в августе 1895 года и был самым возрастным жителем планеты. Об этом сообщил портал G1.

Отмечается, что мужчина скончался от полиорганной недостаточности в возрасте 127 лет. Долгожитель умер за неделю до своего 128-летия. Рекорд из ныне живущих принадлежит испанке Марии Браньяс Морере, родившейся в 1907 году — в этом году она отпраздновала 116 день рождения.

Паулино всю жизнь жил в сельской местности, занимался животными и катался верхом. Езду на лошадях он оставил всего четыре года назад из-за ухудшения здоровья.

Ранее жительница ЮАР, которая считается на родине одним из старейших жителей Земли, раскрыла секрет своего долголетия.