Пловец пять часов дрейфовал в открытом море и спасся благодаря сломанной удочке

Унесенный течением в океан американец дрейфовал пять часов и спасся

Пловец с американского острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, пять часов дрейфовал в открытом море и спасся благодаря рубашке и сломанной удочке. Об этом сообщает New York Post.

63-летний Дэн Хо из города Копиаг плавал у побережья Лонг-Айленда, когда сильное течение унесло его в море. Мужчине удалось удержаться на воде в четырех километрах от берега, где он провел пять часов. Американец сделал флаг из рубашки и найденной в воде сломанной удочки, чтобы привлечь внимание спасателей.

Изобретательность мужчины помогла ему спастись. Его заметили Джим Хохорст и его друг Майкл Росс, которые плыли на моторной лодке. Они достали Хо из воды, после чего Хохорст по рации связался с экстренными службами.

Спасатели поспешили навстречу их лодке и пересадили Хо на свою яхту. Они оказали потерпевшему первую помощь при переохлаждении. Мужчина был в сознании и в состоянии перевозбуждения, но не мог встать из-за истощения.

Его доставили на берег к станции береговой охраны США. Там его передали медикам береговой охраны, после чего госпитализировали на скорой помощи.

Ранее сообщалось, что рыболовный траулер спас австралийского моряка, который два месяца дрейфовал в Тихом океане со своей собакой. Их судно попало в шторм, после чего из строя вышла вся электроника.

