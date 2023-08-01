Экс-замначальника центра УФСИН осудили на три с половиной года за взятку

В Волгограде суд приговорил экс-замглавы центра УФСИН к 3,5 года за взятку

Суд в Волгограде приговорил бывшего заместителя начальника исправительного центра УФСИН по области к трем с половиной годам колонии общего режима за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в значительном размере») УК РФ. Также суд лишил его права полтора года занимать должности в органах власти и управления и звания «полковник внутренней службы».

По данным следствия, в мае 2021 года фигурант, исполняя обязанности начальника исправительного центра, предложил своему знакомому бизнесмену заключить контракт по капитальному ремонту окон в учреждении на сумму около 400 тысяч рублей. За это мужчина попросил «откат» в размере десяти процентов от суммы контракта, на что предприниматель согласился. Деньги бизнесмен перевел приятельнице силовика.

Ранее в Архангельской области осудили на три года условно бывшего сотрудника УФСИН России по региону за злоупотребление полномочиями.