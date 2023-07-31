Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий

Под Архангельском осудили на три года условно экс-сотрудника УФСИН за превышение

В Архангельской области осудили на три года условно бывшего сотрудника УФСИН России по региону за злоупотребление полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности») УК РФ. Также суд лишил его права три года занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти.

По данным ведомства, в декабре 2022 года сотрудник исправительного центра за продукты питания разрешил двум заключенным пронести алкоголь на территорию. Эти осужденные выпили и поссорились.

Отмечается, что экс-сотрудник признал вину и сотрудничал со следствием.