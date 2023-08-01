Российский танкист обеспечил «Востоку» прорыв на угледарском направлении

Танкист помог прорвать оборону ВСУ и занять район на угледарском направлении

Наводчик-оператор танка младший сержант Ананда Дугаржапов смог обнаружить местоположение одного из подразделений ВСУ, чем помог танковой бригаде группировки «Восток» прорвать оборону противника и занять район на угледарском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.

Чехов добавил, что бойцы «Востока» мужественно и героически выполняют боевые задачи. В процессе наступления на украинские позиции Дугаржапов добился успехов в огневом поражении целей.

При совершении танкового прорыва через укрепленные позиции ВСУ в лесополосах младший сержант Дугаржапов определил местоположение одного из подразделений ВСУ. «Точным огнем уничтожено несколько единиц техники и живая сила противника», — заявил Чехов.

Украинские войска ожесточенно сопротивлялись наступлению танковой бригады, однако «Востоку» удалось прорваться на позиции ВСУ и нанести серьезный урон противнику, добавил начальник пресс-центра группировки.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные сорвали восемь атак ВСУ и уничтожили более 100 боевиков на сватовском и краснолиманском направлениях. Также были уничтожили два украинских пикапа и два миномета и сбит украинский беспилотник.