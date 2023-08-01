Мужчина поджег двери военкомата и пытался протаранить ворота на машине

В Петербурге мужчину задержали за поджог дверей военкомата и попытку автотарана

Неизвестного мужчину задержали за поджог входных дверей военкомата в Петербурге, он также пытался протаранить арочные ворота на легковом автомо. Об этом сообщили в администрации Центрального района города.

Все случилось 31 июля у здания военного комиссариата на улице Чайковского. Пожар, охвативший площадь в один квадратный метр, быстро ликвидировали, ущерб оценили как незначительный. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого поджигателя, его личность устанавливается.

Ранее пенсионерка с помощью бензина подожгла здание военкомата в Казани. Полицейским задержанная рассказала, что сделала это якобы по требованию сотрудников ФСБ, которые позвонили и угрожали проблемами для ее дочери.