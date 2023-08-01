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20:54, 1 августа 2023Экономика

В отношении сотен тысяч автомобилей Tesla начато расследование

Forbes: в США начали расследование в отношении 280 тысяч автомобилей Tesla

Фото: Godofredo A. Vásquez / AP

В США регулятор в сфере автомобильной безопасности начал расследование в отношении компании Tesla из-за жалоб водителей на проблемы с рулевым управлением. Об это сообщает Forbes со ссылкой на данные Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Согласно опубликованной информации, NHTSA получило 12 жалоб от владельцев Tesla Model 3 и Model Y 2023 года выпуска, в которых говорилось о потере рулевого управления или проблемах с гидроусилителем руля. В пяти случаях заявители не смогли управлять своим автомобилем, также из-за технических проблем произошла одна авария. В жалобе, поданной 7 мая, указывалось, что в автомобиле Model 3 «рулевое управление заклинило», а затем машина съехала с дороги и столкнулась с деревом.

Общее количество автомобилей, в отношении которых будет проводиться расследование, — около 280 тысяч. NHTSA должно определить, угрожают ли указанные проблемы безопасности, после чего агентство может провести технический анализ и при необходимости впоследствии отозвать автомобили.

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Издание напомнило, что нынешнее расследование стало пятым открытым NHTSA против автомобилей Tesla с 2021 года. В феврале 2023 года NHTSA отозвало часть электромобилей компании и вынудило внести изменения в программное обеспечение из-за проблем с автопилотом. Тогда сообщалось, что система могла игнорировать запрещающие знаки, проезжать перекрестки на желтый сигнал светофора или проезжать прямо из предназначенной только для поворота полосы.

В мае американский производитель электрокаров был вынужден отозвать почти все свои автомобили, когда-либо проданные в Китае, из-за проблем в работе системы рекуперации энергии. Согласно заявлению Государственного управление Китая по регулированию рынка, отзыву подлежали 1 104 622 электромобиля — произведенные на заводе Tesla в Шанхае Model S, Model X и Model 3, а также импортированные в Китай в период с января 2019 года по апрель 2023 года Model 3 и Model Y.

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