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12:23, 12 мая 2023Экономика

Tesla отзовет почти все электромобили в Китае

Bloomberg: Tesla отзовет 1,1 миллиона электромобилей в Китае с 29 мая

Фото: Florence Lo / Reuters

Американский производитель электрокаров Tesla вынужден отозвать почти все свои автомобили, когда-либо проданные в Китае, из-за технических проблем. Об этом со ссылкой на Государственное управление Китая по регулированию рынка пишет Bloomberg.

Согласно заявлению регулятора, отзыву подлежат 1 104 622 электромобиля — произведенные на заводе Tesla в Шанхае Model S, Model X и Model 3, а также импортированные в Китай в период с января 2019 года по апрель 2023 года Model 3 и Model Y. По данным агентства, всего с 2014-го по март текущего года Tesla продала 1 129 055 автомобилей в КНР. Процесс начнется с 29 мая 2023 года.

Проблема заключается в работе системы рекуперации энергии. Когда водитель убирает ногу с педали акселератора, чтобы сбросить скорость, дополнительная мощность от двигателя начинает передаваться на аккумулятор автомобиля для его подзарядки. При этом скорость замедления автомобиля остается неопределенной, что может увеличить риск аварии. Также регулятор считает опасным отсутствие предупреждения водителя о слишком длительном нажатии педали акселератора.

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Устранение дефекта заключается в обновлении программного обеспечения электромобиля, которое может быть проведено удаленно. Глава компании Илон Маск заявлял в феврале, что слово «отзыв» для таких случаев является анахронизмом.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2023 года Tesla подняла цены на свою продукцию для рынков Канады, Китая, Японии и США. Это стало неожиданным после трех подряд снижений стоимости всего модельного ряда автомобилей. Бюджетные модели Model Y и Model 3 в США подорожали на 250 долларов, в Канаде стоимость электрокаров поднялась на 222 доллара. В Японии и Китае автомобили компании стали дороже на 269 и 289 долларов соответственно.

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