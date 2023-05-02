Tesla неожиданно подняла цены на бюджетные электрокары

Reuters: Tesla подняла цены на бюджетные электрокары в Канаде, Китае, Японии и США

С 1 мая 2023 года американский производитель электрокаров Tesla поднял цены на свою продукцию для рынков Канады, Китая, Японии и США, сообщает Reuters.

Впервые с января 2023 года бюджетные модели Model Y и Model 3 в США подорожали на 250 долларов. В Канаде стоимость электрокаров поднялась на 222 доллара. В Японии и Китае автомобили компании стали дороже на 269 и 289 долларов соответственно.

Повышение цен стало неожиданным, поскольку ранее в течение года компания Илона Маска снижала стоимость всего модельного ряда автомобилей три раза подряд. Глава Tesla объяснял это готовностью жертвовать прибылью ради роста в условиях повышения процентных ставок и возможной рецессии в США.

В Пекине снижение цен на Tesla сочли объявлением торговой войны. Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) даже призвала Маска отказаться от агрессивной политики продаж.

Однако, несмотря на демпинг, компания не смогла увеличить продажи — по итогам 2022 года Tesla удалось достигнуть только 40-процентного увеличения поставок автомобилей вместо запланированного показателя в 50 процентов. В первом квартале 2023-го темпы роста компании снизились до 36 процентов.