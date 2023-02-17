Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:11, 17 февраля 2023Экономика

Tesla отзовет более 300 тысяч машин

NHTSA: Tesla отзывает 362 758 автомобилей из-за риска аварий

Фото: Florence Lo / Reuters

Tesla добровольно отзывает 362 758 автомобилей, сказано в заявлении Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA).

Бета-версия системы для полностью автоматизированного вождения (Full Self-Driving Beta, FSD Beta), установленная в этих машинах, может приводить к авариям. В NHTSA пояснили, что есть риск того, что электромобили с использованием FSD Beta будут небезопасно действовать в некоторых ситуациях, например при проезде через перекресток.

Также режим допускает превышение скорости, едет на желтый свет и не соблюдает полную остановку на знаке «Стоп». Отзыв затронет автомобили Model S, Model X, Model 3 и Model Y разных лет производства. В Tesla пояснили, что обновят программное обеспечение. «Слово отзыв для обновления программного обеспечения является анахронизмом и абсолютно неправильным!» — написал глава компании Илон Маск. Акции Tesla упали на этой новости чуть более чем на один процент.

В прошлом году Tesla отозвала около 48 тысяч машин Model 3 Performance в США из-за неисправности спидометров. Обновление прошивки случайно удалило спидометр из пользовательского интерфейса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
В России рассказали о возможностях «Витязя»
Загадочное убийство туриста в пустыне 22-летней давности обросло новыми деталями
Tesla отзовет более 300 тысяч машин
Пастор решил повторить испытание Христа и умер
Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь
Блогерша Катя Клэп рассказала о проблеме в отношениях с BadComedian
Безработный россиянин застрелил мужчину и угнал его машину
Малышева раскрыла опасность популярной диеты
Определены мегаполисы России с подорожавшими новостройками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.