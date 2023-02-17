Tesla отзовет более 300 тысяч машин

NHTSA: Tesla отзывает 362 758 автомобилей из-за риска аварий

Tesla добровольно отзывает 362 758 автомобилей, сказано в заявлении Национального управления безопасности движения на трассах (NHTSA).

Бета-версия системы для полностью автоматизированного вождения (Full Self-Driving Beta, FSD Beta), установленная в этих машинах, может приводить к авариям. В NHTSA пояснили, что есть риск того, что электромобили с использованием FSD Beta будут небезопасно действовать в некоторых ситуациях, например при проезде через перекресток.

Также режим допускает превышение скорости, едет на желтый свет и не соблюдает полную остановку на знаке «Стоп». Отзыв затронет автомобили Model S, Model X, Model 3 и Model Y разных лет производства. В Tesla пояснили, что обновят программное обеспечение. «Слово отзыв для обновления программного обеспечения является анахронизмом и абсолютно неправильным!» — написал глава компании Илон Маск. Акции Tesla упали на этой новости чуть более чем на один процент.

В прошлом году Tesla отозвала около 48 тысяч машин Model 3 Performance в США из-за неисправности спидометров. Обновление прошивки случайно удалило спидометр из пользовательского интерфейса.