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06:12, 1 августа 2023Интернет и СМИ

В сети показали помогающий справиться с бессонницей лайфхак

Кадр: @LILIANNAWILDE / TikTok

Блогерша Лилианна Уайлд опубликовала в TikTok видео, где показала необычный способ быстро заснуть. Ее кадры набрали более трех миллионов просмотров и тысячи комментариев: пользователи сети восхитились лайфхаком, помогающим справиться с бессонницей.

«Я знаю один хитрый прием, который поможет вам заснуть. Когда я была ребенком и не могла заснуть, моя бабушка "готовила" пиццу на моей спине. Сейчас мой дорогой муж не может заснуть, поэтому мы "приготовим" пиццу на нем», — сказала Уайлд.

В ролике блогерша показала, как делает супругу массаж: сначала она мнет мужчине спину, как будто бы замешивая тесто, затем гладит его по спине, как будто бы смазывая тесто соусом. После этого Уайлд ставит «пиццу» в духовку и начинает дышать ртом на спину. Затем она достает выдуманную пиццу из духовки и начинает делить ее на части, при этом растирая мужу спину.

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Многие комментаторы признались, что их растрогали кадры. «Я плачу внутри, потому что никто ко мне так не относился, когда я был маленьким», «Это очень мило», «Я не ожидала, что заплачу из-за этого видео», — писали они.

Одна из пользовательниц рассказала, что после просмотра видео решила опробовать этот лайфхак на своих детях, и он помог ей. Еще несколько участников обсуждения вспомнили, как в детстве их родственники делали им похожий массаж перед сном. «Моя мама "писала" на моей спине буквы и слова, а я должна была отгадывать их. Это каждый раз помогало мне заснуть», — отметил один из них.

Ранее другая TikTok-блогерша раскрыла необычный способ определить спелость арбуза. По ее словам, полосы на спелой ягоде будут шириной в два сложенных вместе пальца. В комментариях под видео зрители рассказали о способах, которыми они пользуются при выборе арбуза.

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    Олег Давыдов
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