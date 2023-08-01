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09:37, 1 августа 2023Силовые структуры

Безработный россиянин вербовал в легион ВСУ и стал фигурантом дела

В Томске безработный попал под следствие за вербовку в запрещенный легион ВСУ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Томской области 39-летний безработный занимался вербовкой в украинский легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ), в результате чего попал под следствие, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина активно продвигал идею вступать в ряды легиона, являющегося подразделением Вооруженных сил Украины. Он передал контакты кураторов знакомому и объяснил способы выезда из России для отправки на Украину.

Теперь фигуранту вменяется статья о содействии террористической деятельности.

27 июля сообщалось, что в Брянской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, намеревавшегося воевать на стороне Украины. Мужчина пытался выехать за границу, чтобы добраться до Украины и вступить в ряды ее армии. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене.

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    Любовь Ширижик
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