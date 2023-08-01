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18:26, 1 августа 2023Силовые структуры

Российского военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

В Томске осудили на шесть лет военного за уклонение от службы

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы младшего сержанта Виталия Балашова, уклонившегося от военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 16 июня 2022 года Балашов решил отдохнуть во время службы и самовольно уехал из части. 3 марта 2022 года фигуранта разыскали, его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

Отмечается, что россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Чите военный, не вернувшийся на службу после командировки, получил шесть лет условно.

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    Екатерина Власова
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