В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Уточняется, что сообщения о тревоге поступили в 1:29 (время совпадает с московским). Также сигналы прозвучали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

В ночь на 30 июля украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Сообщалось, что в Днепропетровской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что Воздушные силы Украины заявили об угрозе использования ударных беспилотников в Херсонской области.