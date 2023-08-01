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02:16, 1 августа 2023Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Alex Babenko / Reuters

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Уточняется, что сообщения о тревоге поступили в 1:29 (время совпадает с московским). Также сигналы прозвучали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

В ночь на 30 июля украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Сообщалось, что в Днепропетровской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что Воздушные силы Украины заявили об угрозе использования ударных беспилотников в Херсонской области.

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    Марина Совина
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