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15:37, 1 августа 2023Бывший СССР

По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило о третьей за день воздушной тревоге по всей стране

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу, сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации республики.

В Воздушных силах страны объяснили начало тревоги взлетом российского истребителя-перехватчика МиГ-31К.

Ранее командир подразделения Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук заявил, что для победы в военном конфликте стране надо начать тотальную мобилизацию в тылу. По его словам, для победы Киеву надо ориентировать работу государственного и частного секторов на Вооруженные силы Украины, провести мобилизацию «всего, а не только сельского населения».

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    Алевтина Запольская
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