Мужчина с лишним весом застрял в кресле первого класса самолета на три часа

Пассажир застрял в кресле самолета British Airways и провел там три часа

Пассажир с лишним весом застрял в кресле первого класса самолета British Airways и провел там три часа. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что мужчина летел из Нигерии в Великобританию. Когда самолет приземлился в аэропорту Хитроу, пассажир понял, что не может подняться с кресла. Бортпроводники пытались ему помочь, однако безуспешно.

«Это звучит смешно, но на самом деле людям было его жаль. Члены экипажа сделали все возможное, чтобы успокоить мужчину», — сказал очевидец. Для освобождения путешественника авиакомпании пришлось вызвать бригаду для снятия двери, чтобы затем подъемником вытащить застрявшего.

В апреле плюс-сайз-пассажирка пожаловалась на дискриминацию крупных людей в самолетах со стороны авиакомпаний и создала петицию о комфортных условиях перевозки для них. В письме к петиции девушка объяснила, что во время недавнего перелета с женихом она выслушала много неодобрительных комментариев в свой адрес, когда другие пассажиры отказывались занимать соседние кресла рядом с ней.