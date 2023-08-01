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18:02, 1 августа 2023Путешествия

Мужчина с лишним весом застрял в кресле первого класса самолета на три часа

Пассажир застрял в кресле самолета British Airways и провел там три часа

Фото: Alexandre Debiève / Unsplash

Пассажир с лишним весом застрял в кресле первого класса самолета British Airways и провел там три часа. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что мужчина летел из Нигерии в Великобританию. Когда самолет приземлился в аэропорту Хитроу, пассажир понял, что не может подняться с кресла. Бортпроводники пытались ему помочь, однако безуспешно.

«Это звучит смешно, но на самом деле людям было его жаль. Члены экипажа сделали все возможное, чтобы успокоить мужчину», — сказал очевидец. Для освобождения путешественника авиакомпании пришлось вызвать бригаду для снятия двери, чтобы затем подъемником вытащить застрявшего.

В апреле плюс-сайз-пассажирка пожаловалась на дискриминацию крупных людей в самолетах со стороны авиакомпаний и создала петицию о комфортных условиях перевозки для них. В письме к петиции девушка объяснила, что во время недавнего перелета с женихом она выслушала много неодобрительных комментариев в свой адрес, когда другие пассажиры отказывались занимать соседние кресла рядом с ней.

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    Зарина Дзагоева
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