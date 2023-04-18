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14:15, 18 апреля 2023Путешествия

Плюс-сайз-пассажирка пожаловалась на дискриминацию в самолете и создала петицию

Плюс-сайз-пассажирка предложила предоставлять крупным людям бесплатные места в самолете

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Плюс-сайз-пассажирка пожаловалась на дискриминацию крупных людей в самолетах со стороны авиакомпаний и создала петицию о комфортных условиях перевозки для них. Ее обращение в адрес Федерального управления гражданской авиации США и Минтранса подписали на сайте change.org пять тысяч человек.

В письме к петиции девушка объяснила, что во время недавнего перелета с женихом она выслушала много неодобрительных комментариев в свой адрес, когда другие пассажиры отказывались занимать соседние кресла рядом с ней. Также автора жалобы возмутило, что на другом рейсе бортпроводники запретили ей занимать два места, поскольку она заплатила за одно.

В связи с произошедшим девушка предложила, чтобы авиакомпании ввели единую политику отношения к клиентам крупных размеров. По ее мнению, плюс-сайз-пассажирам должны предоставлять бесплатные дополнительные места, инвалидные кресла, удлиненные ремни безопасности и просторные санузлы.

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Кроме того, в петиции предлагается обучить сотрудников авиакомпаний деликатному общению с людьми крупных размеров во время таможенного досмотра. Это, отмечает девушка, позволит сделать перелеты более инклюзивными и комфортными. «Пришло время признать потребности крупных путешественников и принять меры, чтобы обеспечить к ним уважительное и достойное отношение», — заключила автор петиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники Qatar Airways отказались пускать плюс-сайз-модель Джулиану Неме в самолет из-за слишком большого веса. Пассажирка сообщила, что ей не вернули деньги за неиспользованный билет, стоимость которого превышала 60 тысяч рублей.

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Зарина Дзагоева
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